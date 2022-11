Bahnstrecke von Aulendorf nach Ravensburg gesperrt

Die Deutsche Bahn sperrt die Zugstrecke zwischen Ravensburg und Aulendorf vom 13. bis 28. November. Das teilt die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) mit. Laut Mitteilung wird für diese Zeit ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Busse, die BOB-Züge ersetzen, bedienen auch alle Unterwegsstationen. In Ravensburg fahren die Busse auf der Westseite des Bahnhofs beim P&R-Parkplatz Escher-Wyss-Straße ab. Weitere Haltestellen sind: Charlottenplatz in Weingarten, Schussentalstraße in Niederbiegen, Alte Kirche in Mochenwangen. Einzelne Busse halten auch in Ravensburg am Berufsschulzentrum. Zusätzlich verkehren Direktbusse ohne Halt zwischen Ravensburg und Aulendorf.

Keine Fahrkarten im Bus erhältlich

Die BOB weist darauf hin, dass Fahrgäste ihre Fahrscheine vor Fahrtantritt kaufen müssen, in den SEV-Bussen sei kein Kauf möglich. Auch der Check In und Check Out mit der bodo eCard sei nur direkt in den Bahnhöfen oder an den Bahnsteigen möglich. Die Verkehrsunternehmen empfehlen als Alternative das bodo-Handyticket oder den Kauf über den DB Navigator. Bei beiden Varianten würden Bodo-Fahrgäste jeweils zehn Prozent Nachlass auf Einzeltickets erhalten.

Die Fahrzeiten der Busse und Züge sind online auf bahn.de und bob-fn.de sowie im DB Navigator zu finden. Nähere Informationen zu den Haltestellen finden sich in der Broschüre unter bauinfos.deutschebahn.com