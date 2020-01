Bahnhofsmission sucht historische Berichte

Die Bahnhofsmission Aulendorf wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Dieses Jubiläum nimmt deren Leiter Ulrich Köpfler zum Anlass, mehr über ihre Geschichte herauszufinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Er sucht Menschen in Aulendorf und Umgebung, die Informationen, Berichte oder Bilder zur Bahnhofsmission zur Verfügung stellen können. Selbstverständlich würden die Unterlagen wieder zurückgegeben, schreibt Köpfler. Auch über Berichte und Fotos vom Bahnhof und dem Bahnhofsumfeld ab dem Jahr 1945 würden gerne angenommen, heißt es weiter. Vielleicht fänden sich auch noch Zeitzeugen, die mehr über die Bahnhofsmission wissen oder ehemalige Mitarbeiterinnen, die gerne den Kontakt aufnehmen würden, ist die Hoffnung. Mit den Informationen und Materialien werde diskret und sorgfältig umgegangen, so Köpfler. Wer weiterhelfen kann, darf sich bei der Bahnhofsmission unter der Telefonnummer 07525/7510 oder per E-Mail bei Ulrich Köpfler an u.koepfler@invia-drs.de melden.