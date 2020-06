Bahnhofsmission mit erweiterten Öffnungszeiten nach den Pfingstferien

Nach den Pfingstferien weitet die Bahnhofsmission ihre Öffnungszeiten aus.

Ulrich Köpfler, Leiter der Bahnhofsmission Aulendorf, freut sich über das Engagement der Ehrenamtlichen. Durch deren Einsatz könne die Bahnhofsmission wieder länger öffnen. Seit Ende April war sie lediglich einige Stunden in der Woche besetzt, mit der Rückkehr der Ehrenamtlichen Ende Mai hat die Bahnhofsmission nun wieder fünf Tage die Woche geöffnet.

Die Ehrenamtlichen freuen sich wieder im Dienst zu sein, alte Bekannte und neue Gesichter am Bahnhof zu sehen und die Menschen zu unterstützen, so Köpfler. Der Reiseverkehr nehme stetig zu, da immer mehr Familien, Kurgäste und Tagestouristen mit Fahrrädern unterwegs seien. Mit Mund-Nasen-Schutz und gebotenem Abstand agiere es sich recht ungewohnt am Gleis, so die Bahnhofsmission Aulendorf.

Die Dienstzeiten der Bahnhofsmission Aulendorf sind bis auf Weiteres Montag und Freitag von 8.45 bis 17.15 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8.45 bis 13.00 Uhr.