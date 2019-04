Bahnhofsmission auf dem Wochenmarkt

Der bundesweite Tag der Bahnhofsmission am 21. April steht unter dem Motto „Begegnung stiften“. Aus diesem Anlass möchte das Team besonders den Bewohnern Aulendorfs begegnen, und sucht am Donnerstag, 25. April, den persönlichen Kontakt auf dem Wochenmarkt auf dem Schlossplatz. Dabei stellen die Mitarbeiter ihre Arbeit vor, besonders das neue Projekt Bahnhofsmission Mobil.

Der Bahnhof ist ein Ort der Begegnung, heißt es in der Pressemitteilung der Bahnhofsmission Aulendorf. Die Mitarbeiter etwa haben viele Begegnungen am Tag. Oft seien sie flüchtig, ein Gruß, eine Bitte um Auskunft, eine Hilfe am Gleis. Manchmal dauerten sie länger. „Dann öffnen Menschen ihre Herzen und erzählen von ihren Sorgen und aus ihrem Leben. Aus namenlosen Gesichtern werden interessante Menschen mit spannenden Lebensgeschichten“, so die Pressemitteilung weiter. Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission zeigen mit ihrem Dienst, was Begegnungen vermögen und ermuntern zur vorurteilsfreien Begegnung – auch außerhalb des Bahnhofs.