Bahnhof Aulendorf wird nicht angefahren

Die Stellwerkstechnik am Bahnhof Aulendorf ist nach Angaben der Deutschen Bahn in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert worden. Dadurch könne sie auch künftig den technischen und betrieblichen Anforderungen gerecht werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten am Samstag, 30. Mai, stehe der Inbetriebnahme des neuen Elektronischen Stellwerkes (ESTW) nichts mehr im Weg. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten sei es an diesem Tag nicht möglich, den Bahnhof Aulendorf anzufahren.

Auf der Südbahn (Ulm-Friedrichshafen) werde der aktuell bestehende Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Ravensburg und Aulendorf bis nach Biberach (Riß) verlängert. In Aulendorf sei ein Umstieg erforderlich. Auf der Württemberg-Allgäu-Bahn (Sigmaringen-Aulendorf-Kißlegg) würden zwischen Bad Saulgau und Aulendorf sowie zwischen Bad Waldsee und Aulendorf SEV-Busse eingesetzt.