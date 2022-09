Bahn schickt den bundesweit ersten Regionalzug mit Biosprit auf die Gleise

Die Bahn will klimafreundlicher werden: In Aulendorf ist der bundesweit erste Regionalzug mit Biosprit betankt worden. Zuvor war am bedeutenden Knotenbahnhof als Novum die Schienentankstelle von Diesel auf Biokraftstoff umgestellt worden. 57 Züge in Baden-Württemberg sollen damit auf die Gleise geschickt werden. Dadurch könnten im Vergleich zu Diesel rund 90 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden, so die Deutsche Bahn.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat in Aulendorf den bundesweit ersten Regionalzug der Deutschen Bahn mit dem neuen Biosprit betankt. Unterstützt wurde er dabei von Katrin Hilmer von der DB Energie. (Foto: Karin Kiesel)

Zur Betankung des Zugs war hoher Besuch aus Stuttgart angereist: Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) füllte den Kraftstoff ein – 105 Liter flossen in rund 45 Sekunden in den Tank.

Schienenzapsäule in Aulendorf die erste mit Biosprit

Die auf den Biosprit umgerüstete Tankstelle kann nach Angaben von Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der DB für das Land Baden-Württemberg, auch von anderen Bahnunternehmen ohne Nachteile genutzt werden. Bis Ende des kommenden Jahres sollen an der Aulendorfer Schienenzapfsäule 1,3 Millionen Liter Biokraftstoff fließen. Allein durch diese auf Biosprit umgerüstete Tankstelle können seinen Angaben nach bis Ende 2023 rund 3700 Tonnen CO2 eingespart werden. Weitere Tankstellen bundesweit sollen noch in diesem Jahr folgen.

Verkehrsminister Hermann betonte, dass nicht nur Autofahrer vom Diesel weg kommen, sondern auch Züge nicht mehr mit diesem klimaschädlichen Kraftstoff fahren sollten. Daher werde landesweit vermehrt auf alternative Kraftstoffe gesetzt – vor allem dort, wo eine Elektrifizierung noch nicht umgesetzt worden oder nicht möglich sei.

Noch immer viele Dieselloks auf der elektrifizierten Südbahn

Auch auf der elektrifizierten Südbahn würden zum Unverständnis der Menschen noch immer „sehr viele“ Dieselloks fahren, räumte der Minister auf Nachfrage ein. Bekanntlich wird die Bahn immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht ausreichend Elektrotriebwagen in der Flotte zu haben. Laut Hermann gebe es eine Vielzahl an Gründen, so zum Beispiel technische Ausfälle bei den Zügen oder beim Personal, weswegen Elektroloks häufig durch Dieselfahrzeuge ersetzt würden. Zudem würden Dieselloks in Ulm gewartet. Und bevor sie beispielsweise leer zurück nach Friedrichshafen fahren, würden sie sinnvollerweise mit Gästen befüllt.

Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der DB für das Land Baden-Württemberg, zeigte neben der Biosprit-Schienentankstelle in Aulendorf auf, wie die Deutsche Bahn klimaschonend unterwegs sein will. (Foto: Karin Kiesel)

David Weltzien, Leiter DB Regio Baden-Württemberg, ergänzte: Die Corona-Pandemie und der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket habe bei „Mensch und Material“ zu einer Belastungsgrenze geführt.

Minister: „Lecker Biosprit“

Für den neuen Biokraftstoff, den Minister Hermann scherzhaft als „lecker Biosprit“ bezeichnete, müssen Dieselzüge nicht extra umgerüstet werden. Voll funktionsfähige Diesellokomotiven können laut Bahn weiterhin eingesetzt und müssen nicht ausrangiert werden, sondern können bis zum Ende ihrer Lebensdauer klimafreundlicher eingesetzt werden. „Aulendorf ist für die Region ein kleiner, aber wichtiger Eisenbahnknoten. Ab jetzt fahren die Dieselfahrzeuge hier in Oberschwaben mit deutlich geringerem CO2-Fußabdruck“, sagte Hermann.

Minister Winfried Hermann betankt den Regionalzug mit Biosprit. (Foto: Karin Kiesel)

Das Land unterstütze seinen Angaben nach die Maßnahmen der Bahn in den Jahren 2022 und 2023 mit insgesamt 400 000 Euro. Wie er erläuterte, koste der Biokraftstoff aktuell mehr als Diesel. Das Land gleiche mit dem Betrag quasi die Differenz aus.

Kraftstoff besteht aus biologischen Rest- und Abfallstoffen

Der eingesetzte Biokraftstoff „Hydrotreated Vegetable Oil“ (HVO) bestehe aus biologischen Rest- und Abfallstoffen und sei frei von Palmöl, erläuterte Krenz. Zudem würde durch den Biosprit, den die Bahn aktuell aus den Niederlanden bezieht, keine Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelherstellung entstehen.

Die 57 Regionalzüge, die mit dem Biosprit HVO betankt werden sollen, fahren nach Angaben der Bahn künftig im Vergabe-Netz Aulendorfer Kreuz und Donau-Ostalb.

Bahn will bis 2040 Dieselkraftstoff komplett verbannen

Die Bahn will nach weiteren Angaben von Krenz bis zum Jahr 2040 Dieselkraftstoffe komplett aus ihrer Flotte verbannen und klimaneutral auf den Schienen unterwegs sein. Bereits bis 2025 sollen alle Bahnhöfe mit Ökostrom versorgt werden, fossile Energieträger sollen bei der Wärmeversorgung komplett abgelöst sein.

Minister Winfried Hermann betankt den Regionalzug mit Biosprit. Der Kraftstoff kommt aus der umgerüsteten Schienentankstelle – anstelle von Diesel wird nun der Biokraftstoff „Hydrotreated Vegetable Oil“ (HVO) eingesetzt. (Foto: Karin Kiesel)

Da es bei der Elektrifizierung der Strecken noch einiges zu tun gebe und sich auch nicht alle für eine durchgehende Elektrifizierung eignen würden, setze die Bahn künftig verstärkt auch auf andere Antriebsformen – also Fahrzeuge mit Wasserstoff- oder Batterieantrieb.