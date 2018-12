Bahn fällt ab Januar Bäume

Entlang der Bahnstrecke zwischen Aulendorf und Ravensburg werden ab Januar Bäume und Sträucher zurückgeschnitten. Deshalb kommt es zwischen dem 8. und dem 11. Januar sowie vom 31. Januar bis 2. Februar 2019 zu Fahrplanänderungen, teilt die Bahn mit. Zudem könne es zeitweise bei diesen Arbeiten Lärmbeeinträchtigungen oder auch Nachtarbeiten geben. Um möglichst leise zu arbeiten, setzt die Bahn auf Akku-Elektrosägen.

Die Gehölzrückschnitt- und teilweise auch Baumfällarbeiten sind vorbereitende Arbeiten im Zusammenhang mit der im Sommer 2019 beginnenden Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn. Neben dem Abschnitt Ulm-Aulendorf ist auch die Strecke Friedrichshafen-Lindau betroffen. Nach dem Gehölzrückschnitt will die Bahn ab Frühjahr 2019 etwa mit dem Kabeltiefbau beginnen. Zu den Fahrplanänderungen teilt die Bahn mit, dass es zwischen Ulm und Erbach (Württ), beziehungsweise Neu-Ulm und Erbach (Württ) ein Ersatzverkehr mit Bussen geben wird. Die Busse verkehren direkt ab Neu-Ulm ZUP nach Erbach (Württ) ohne Unterwegshalt sowie ab Ulm Hbf (Schillerstraße-SEV Südbahn) über Ulm Donautal nach Erbach (Württ) mit Anschluss an die IRE in Richtung Basel beziehungsweise Lindau und die RB nach Biberach (Riß). Die IRE-Züge fahren von Stuttgart Hbf über Ulm Hbf nach Neu-Ulm. Reisende müssen in Neu-Ulm umsteigen. In Neu-Ulm besteht Anschluss an den Schnellbus (ohne Halt) nach Erbach (Württ) und in Gegenrichtung fahren die Schnellbusse zwischen Erbach (Württ) und Neu-Ulm mit Anschluss an die IRE in Richtung Stuttgart. Für die Schüler fährt um 7 Uhr ein zusätzlicher Bus ab Erbach (Württ).