Bahn erneuert Sicherungsanlagen an Bahnübergängen

Die DB Netz AG erneuert zwischen 20. September und 17. Dezember insgesamt fünf technische Bahnübergangs-Sicherungsanlagen an der Bahnstrecke Aulendorf – Bad Waldsee. Im Einzelnen handelt es sich um die Bahnübergänge „Feldweg nahe Tiergarten“, „Röhren (K 8034)“, „Tannhausen Kohlstattweg“, „Schlupfen (L 275)“ und „Haslanden“. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Laut Mitteilung erhalten alle Bahnübergänge neue, zeitgemäße Sicherungsanlagen bestehend aus Ruhelichtzeichen gelb/rot sowie Halbschranken. Davon ausgenommen ist der Bahnübergang Tiergarten, welcher nur die Lichtzeichen gelb/rot erhält. Die Bahn weist darauf hin, dass es im Zuge der Maßnahmen teilweise zu Straßensperrungen und zum Einsatz mobiler Sicherungsanlagen kommen kann, die systembedingt längere Schließzeiten gegenüber dem Normalablauf haben. Bei den anstehenden Arbeiten handle es sich um den ersten Teil einer über einen längeren Zeitraum angelegten Gesamterneuerung, so die Bahn. Wesentliche Anteile wie Straßenaufweitungen und sonstige Regelwerksanpassungen, die vor allem den Privatgrund Dritter betreffen, werden erst in einem zweiten Teil in einigen Jahren durchgeführt. Grund dafür ist, dass für den zweite Teil zunächst ein umfangreiches Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss.