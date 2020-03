Bahnübergänge werden umgebaut

Die Ampeln und Schranken am Bahnübergang der Kreisstraße 7559 zwischen Otterswang und Laimbach sowie des Bahnübergangs am Schussentalweg in Otterswang werden in der Zeit von Montag, 30. März, bis Freitag, 15. Mai, umgebaut. Das geht aus einer Mitteilung des Straßenbauamtes hervor.

Des Weiteren werde der Geh- und Radweg im Bereich des Bahnübergangs fertiggestellt, heißt es dort. Teilweise zeitgleich führt die Deutsche Bahn Arbeiten im Gleisbereich durch. Über Gleise kommen Verkehrsteilnehmer nur über Umwege.

Der Verkehr der K 7559 von Otterswang in Richtung Laimbach wird über die Landesstraße 284 nach Bad Schussenried und weiter über die L 275 über Kürnbach nach Laimbach in beide Fahrtrichtungen umgeleitet.

Der Radverkehr von Otterswang Richtung Laimbach wird über die Radwege, ebenfalls über Bad Schussenried und Kürnbach, nach Laimbach umgeleitet. Der Radverkehr von Otterswang in Richtung Aulendorf wird über den Radweg parallel zur L 284 beziehungsweise über den Lehmgrubenweg umgeleitet.

Auf der Buslinie 271 von Bad Schussenried über Kürnbach, Otterswang, Hopferbach und zurück kann die Haltestelle Schwaigfurt nicht angefahren werden. Hier muss auf die Haltestellen Laimbach oder Otterswang Rathaus ausgewichen werden.