Bahnübergänge in Otterswang und Laimbach gesperrt

Der Bahnübergang an der Kreisstraße 7559 zwischen Otterswang und Laimbach sowie der Bahnübergang am Schussentalweg in Otterswang wird von Montag, 16. September an umgebaut. Ab Montag, 4. November, führt die Deutsche Bahn zusätzlich Gleisbauarbeiten durch, sodass die Bahnübergänge voraussichtlich bis Freitag, 20. Dezember, gesperrt sind.

Der Verkehr der K 7559 von Otterswang in Richtung Laimbach wird über die Landesstraße 284 nach Bad Schussenried und weiter über die L 275 über Kürnbach nach Laimbach in beide Fahrtrichtungen umgeleitet. Der Radverkehr von Otterswang Richtung Laimbach wird über die Radwege, ebenfalls über Bad Schussenried und Kürnbach, nach Laimbach umgeleitet. Der Radverkehr von Otterswang Richtung Aulendorf wird über den Radweg parallel zur L 284 beziehungsweise über den Lehmgrubenweg umgeleitet. Die Busse der Linie 271 von Bad Schussenried über Kürnbach, Otterswang, Hopferbach und zurück können die Haltestelle Schwaigfurt aufgrund der Sperrung nicht anfahren. Hier müssen die Fahrgäste auf die Haltestellen Laimbach beziehungsweise Otterswang Rathaus ausweichen.

Informationen über die Baustelle können auch im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.