Für den neuen Kindergarten in Aulendorf sind am Freitag Bäume gefällt worden. Wie die Stadt bereits angekündigt hatte, sei habe es im Vorfeld dazu eine artenschutzrechtliche Untersuchung von einem Fachbüro gegeben und auch ein Gutachten sei erstellt worden. Weil die Fällung von Bäumen häufig zu Empörung führt, ließ die Stadt bereits vor einigen Tagen wissen, dass die Fällung der Bäume Ende 2020 zudem bei einem Ortstermin auch mit der Naturschutzbehörde vom Landratsamt besprochen worden sei. Die Stadt will im Gegensatz verschiedene Vogelnistkästen in den verbleibenden Bäumen in Zusammenarbeit mit dem BUND aufhängen. Foto: Claudia Buchmüller