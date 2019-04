Badesaison am Steegersee startet am 5. Mai

Auf die Badegäste im Naturfreibad Steegersee warten zur Saisoneröffnung am Sonntag, 5. Mai, viele Neuerungen: zum einen der Steg, der inklusive Plattform grundsaniert und mit neuen Schildern versehen wurde, dann das komplett neu erstellte Sanitärgebäude und nicht zuletzt der umgestaltete Eingangsbereich.

Der neue Ausblick aus dem verlegten Kassenbereich. (Foto: Claudia Buchmüller)

Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich umgehört, ob alles planmäßig läuft und pünktlich zur Eröffnung fertig sein wird:

„Wir brauchen tatsächlich jeden Tag“, erklärt Günther Blaser, stellvertretender Leiter Hochbau der Stadt Aulendorf zur laufenden Baumaßnahme ‚Umkleidetrakt Steegersee‘. Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen komme, stehe der Eröffnung der Badesaison nichts im Weg. Ziel sei, zum 1. Mai fertig zu werden, dann bleibe genügend Puffer, um zu putzen und alles sauber zu machen.

Bademeister Dieter Eisele bei den alljährlichen Frühjahrsarbeiten. (Foto: Claudia Buchmüller)

Bei einem Termin vor Ort bestätigte Michael Christ, der für die Zimmerei Dangel aus Zollenreute Fassadenplatten und Innenverkleidung montiert: „Bei uns läuft alles nach Plan“. Nach den Zimmereiarbeiten folgt die Sanitärinstallation.

Bademeister Dieter Eisele erledigt derweil neben den alljährlichen Frühjahrsarbeiten die zusätzlichen Aufgaben, die umbau- und sanierungsbedingt hinzukommen. „Am Steg müssen noch die neuen Schilder mit den Piktogrammen angebracht werden und im Eingangsbereich wartet auch noch genügend Arbeit“, so sein Ausblick auf die Tätigkeiten der kommenden Tage. Apropos Ausblick: Nachdem der Kassenbereich innerhalb des Eingangsbereiches verlegt wurde, hat der Bademeister ab dieser Saison von seinem Büro und dem Kassenbereich aus direkten Blick auf Liegewiese, Spielplatz und Steegersee.

DLRG ist wieder mit dabei

„Das gibt den Badegästen in punkto Sicherheit bestimmt ein gutes Gefühl“, hofft Harald Sczech, Vorstand der Steegefreunde. Er berichtete, dass es dem Verein gelungen sei, das DLRG wieder an den Steege zu holen.

Steg und Plattform warten nur noch auf die neue Beschilderung. (Foto: Fotos: Claudia Buchmüller)

„Im Zuge der Umgestaltung des Eingangsbereiches konnten wir ihnen einen Raum zur Verfügung stellen, in dem sie die Ausrüstung, die für Übungszwecke benötigt wird, unterbringen können“, freute sich der Steegefreund. Auch wenn das DLRG (noch) keinen Wachdienst am Steege abhalten würde, gestalte die Gruppe zumindest bei der Eröffnung einen eigenen Programmpunkt, ergänzte Sczech sichtlich erfreut.

Saisonschließfächer eingebaut

Über neue Unterbringungsmöglichkeiten werden sich auch die Badegäste freuen. Hat doch die Stadt Aulendorf im Eingangsbereich mietbare Saisonschließfächer angeschafft, in denen Liegestühle und Badeutensilien untergebracht werden können. Zusätzlich gibt es im Bereich der Umkleidekabinen weitere Schließfächer für Wertgegenstände, die stunden- oder tageweise gemietet werden können. „Eine der wichtigsten Neuerungen ist der barrierefreie Zugang zum Sanitärgebäude inklusive der rollstuhlgerechten Toilette“, so Sczech. Besucher und Badegäste können all die Neuerungen voraussichtlich am Sonntag 5. Mai erstmals offiziell begutachten. Sofern das Wetter mitspielt, veranstalten die Steegefreunde zur Eröffnung wieder den beliebten Familien- und Aktionstag (siehe Kasten). Wie die Stadtverwaltung mitteilte, bleiben die Eintrittspreise unverändert auf Vorjahresniveau.