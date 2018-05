Baden-Württembergerin melkt am besten

Zwei Nachwuchslandwirte aus Baden-Württemberg sind beim Bundesmelkwettbewerb in Niedersachsen erfolgreich gewesen. Die beste Melkerin ist demnach Franziska Merkt aus Hohentengen (Landkreis Waldshut). Mit Simon Germann aus Wilhelmsdorf ist, so teilt das Landwirtschaftliche Zentrum in Aulendorf mit, aber auch ein Teilnehmer aus dem Kreis Ravensburg unter den Platzierten. Im Mannschaftswettbewerb holten Merkt, Germann, der ebenfalls im Kombi-Melkstand antrat, und Björn Angelberger aus Bad Wimpfen, der im Side-by-side-Melkstand antrat, den zweiten Platz in der Gruppenwertung.

Simon Germann, Auszubildender am Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW), war im Februar beim in Aulendorf ausgetragenen Landesmelkwettbewerb (SZ berichtet) Landessieger geworden. Zusammen mit der zweitplatzierten Merkt und dem drittplatzierten Angelberger reiste er nun jüngst zum DLG-Bundeswettbewerb im Melken am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem. An diesem Wettbewerb nahmen insgesamt 36 junge Männer und Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet teil.

36 Teilnehmer waren am Start

Franziska Merkt setzte sich gegen alle anderen Teilnehmer durch und erzielte in der Disziplin „Melken im Kombi- Melkstand“ (sechs Fischgrätenmelkplätze, sechs Side-by-side-Melkplätze) den ersten Platz. Dafür wurde sie mit der Goldmedaille des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ausgezeichnet. Bereits beim vorigen Bundesmelkwettbewerb 2016 konnten die Teilnehmer aus Baden-Württemberg mit einem zweiten Platz in der Einzelwertung und einem dritten Platz in der Mannschaftswertung überzeugen, heißt es in der Pressemitteilung des LAZBW weiter.

Das Zentrum ist eine Landeseinrichtung und gehört zum Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg. Seinen Schwerpunkt hat es in der Vermittlung von Wissen in Verbindung mit praxisorientierten Versuchen und Erhebungen zum Zwecke der überbetrieblichen Ausbildung, des Unterrichts für landwirtschaftliche Fachschulen, der Erwachsenenbildung sowie Fort- und Weiterbildung von Beratungskräften.