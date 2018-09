Badebetrieb am Steegersee endet am Sonntag

Die diesjährige Badesaison am Steegersee endet am Sonntag, 9. September, teilt die Stadt mit. Die Badesaison werde als eine der trockensten, aber auch eine der besucherstärksten Jahre in die Statistiken eingehen.

Im Oktober wird laut Mitteilung mit dem Abriss und Neubau des Umkleide- und Sanitärcontainers begonnen, sodass für die Badesaison 2019 ein neues Gebäude für die Gäste zur Verfügung steht. Außerdem wird für 2019 der Steg grundlegend saniert, was ebenfalls dringend notwendig sei, heißt es. Wer Liegen deponiert hat, solle sie in den nächsten Tagen abholen. Außerdem seien noch zahlreiche Fundsachen am Steegersee gelagert, die zur Abholung bereitstünden. Diese können nach Angaben der Stadt nach dem Ende der Saison auch im städtischen Fundbüro abgeholt werden.