Bürgerversammlung ist 2018 im Juni

Der Termin für die diesjährige Bürgerversammlung in Aulendorf steht fest. Sie findet am Dienstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt und heißt ab jetzt Einwohnerversammlung. Laut Gemeindeordnung sollen dabei wichtige Angelegenheiten mit den Einwohnern erörtert werden.

Die Stadt will über folgende Punkte informieren: die Stadtbildanalyse, die vorbereitenden Untersuchungen und die Fördergrundsätze für das Sanierungsgebiet „Stadtkern II“, die Neuausrichtung des Schlosses Aulendorf (samt Aulendorfer Schlossgeschichten, dem tagestouristischen Konzept und eventuell Umzug des Bürgermuseums), die Finanzsituation der Stadt sowie weitere Themen wie der Ausbau der Poststraße und des Bahnhofsplatzes, Kinderbetreuung und Raumbedarf an der Grundschule und die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung. Zudem können Zuhörer Fragen vorbringen. Der Gemeinderat hat Termin und Tagesordnung am Montagabend wie von der Verwaltung vorgeschlagen festgelegt.