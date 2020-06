Bürgerbusverein spendet Masken an Bahnhofsmission

Zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte des Bürgerbusvereins ist es seinen Mitgliedern gelungen, während der Zwangspause der Corona-Krise anderen zu helfen, obwohl der Bus nicht fahren konnte. Fleißige Hände sorgten laut Pressebericht nicht nur dafür, dass der Fahrbetrieb am 25. Mai unter Sicherheitsauflagen aufgenommen werden konnte. Vielmehr nähten die Vereinsmitglieder 30 waschbare Mund-Nasen-Bedeckungen und spendete diese an die Bahnhofsmission in Aulendorf. Das Bild zeigt die Übergabe der Masken durch den Vorsitzenden des Bürgerbusvereins, Wolfgang Bartel (von links), an Ulrich Köpfler, Leiter der Bahnhofsmission, und den ehrenamtlichen Mitarbeiter Reinhold Eisemann. Foto: Wolfgang Bartel