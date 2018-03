Bürgerbus soll an fünf Tagen fahren

Der Bürgerbusverein Aulendorf hat die vorläufigen Fahrpläne für den Bus ausgearbeitet und die Routen festgelegt. Wann und ob der Bürgerbus aber tatsächlich einmal über Aulendorfs Straßen rollt, ist weiter offen, denn die Finanzierung steht auf wackeligen Beinen.

Ob der allgemeinen Kostensteigerung geht der Bürgerbusverein mittlerweile von 95 000 Euro aus, die der barrierefreie Kleinbus kosten wird, der die Ortschaften und die Kernstadt verbinden soll. Das Land hat eine Förderung über 30 000 Euro zugesagt, die Stadt will weitere 30 000 Euro zuschießen – allerdings nur, wenn der Verein es schafft, genügend Eigenmittel aufzubringen. Mehr als 20 000 Euro hat der Verein nach eigenen Angaben bereits zusammen. Jetzt hat er in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Bodo den möglichen Fahrplan ausgearbeitet.

Auf den ersten Blick wirkt der Plan mit seinen 45 unterschiedlichen Haltestellen etwas unübersichtlich. Auf den zweiten Blick erschließt sich ein ausgeklügeltes System. Es zielt vor allem darauf ab, Fahrgäste morgens aus den Ortschaften in die Innenstadt und dann später wieder zurück in die Ortsteile zu bringen. Montags bis freitags soll es so für Fahrgäste vormittags eine Fahrt hin und eine Fahrt zurückgeben, donnerstags zusätzlich noch nachmittags eine Fahrt hin und eine zurück. Geplant sind drei Routen, die nacheinander abgefahren werden: eine die über Ebersbach führt, eine über Blönried und Zollenreute sowie eine über Tannhausen. Starten und ankommen soll jede am Bahnhof.

Bus wird kein „Ruftaxi“

Innerstädtische Verbindungen sind ebenfalls teilweise möglich, allerdings benötigen sie wegen der strikten Routen etwas Zeit. Da die Routen direkt aneinander anschließend abgefahren werden, können sie ohne umzusteigen überlappend genutzt werden. „Wir fahren nicht wie ein Taxi, wir müssen die Routen fahren“, erklärt Wolfgang Bartl, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, dazu. Das Rufbusmodell ist damit derzeit keine Option.

Grundsätzlich soll die Stadt als Konzessionsträgerin für diesen Linienbusverkehr auftreten, ihr würde der Bus auch gehören und sie müsste zudem die Kosten des laufenden Betriebs übernehmen. Verwaltungstechnisch ist der Bürgerbus bei der Stadt bereits im Eigenbetrieb Stadtwerke angelegt. Dass der Bürgerbus sich im laufenden Betrieb selbst trägt, gilt als unwahrscheinlich. Er wird auf einen städtischen Zuschuss angewiesen sein. Rein rechnerisch geht der Bürgerbusverein von gut 10 000 Euro Betriebskosten im Jahr aus.

Um den vereinseigenen Anteil für den Kauf des Kleinbusses beisteuern zu können, hat der Bürgerbusverein in den vergangenen Monaten einige Spenden gesammelt und potentielle Kunden für Werbung auf den Außenseiten des Busses gesucht. „Eine Seite, die Rück- und die Vorderseite sind quasi schon verkauft“, sagt Bartl. Vor allem einheimische Firmen würden Werbeflächen auf dem Bus kaufen, so er denn kommt.

Bestellung bis Ende März nötig

Fahren werden den Bus, in dem acht Fahrgäste Platz finden könnten, Vereinsmitglieder, die sich als Fahrer melden und zugelassen werden. Bartel ist zuversichtlich den Linienverkehr an fünf Tagen mit den Ehrenamtlichen abdecken zu können, allerdings würden noch weitere freiwillige Fahrer benötigt.

Um den Bus bestellen zu können, fehlt jetzt noch ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats. Dabei drängt die Zeit. Bis 31. März müsse der Bus bestellt sein, „sonst greift die Landesförderung nicht mehr“, sagt Bartl und hofft, dass der Gemeinderat auch einem notwendigen Geschäftsbesorgungsvertrag zustimmt, der die Zuständigkeiten zwischen Verein und Stadtverwaltung regeln soll. Bevor der Bürgerbus dann endgültig über die Straßen rollen könnte, müssten nach jetzigem Plan zudem noch rund 17 neue Haltestellen eingerichtet werden.

Die „Route1 Ebersbach“ umfasst nach derzeitigem Plan rund 17 Haltestellen. Sie startet am Bahnhof, geht über die Schwabentherme weiter auf den Atzenberg und nach Ebisweiler, dann nach Ried und Ebersbach und Geigelbach zurück nach Aulendorf mit Halten etwa in der Conches Straße, am Haupteingang des Friedhofs, Schönstatt, der Schussentalklinik und dem Schlossplatz. Der Bus würde – bei Abfahrt am Bahnhof um 8 Uhr – dort nach seiner Runde um 8.36 wieder ankommen und direkt zur zweiten Route starten.

Die „Route 2 Blönried/Zollenreute“ (rund 22 Halstestellen) startet ebenfalls am Bahnhof und führt über den Friedhof nach Steinenbach, inklusive Dobelmühle und weiter nach Blönried, Münchenreute, Esbach, Lohren, Zollenreute und zurück nach Aulendorf via Edeka, Norma, Friedhof, Hauptstraße und Schlossplatz zum Bahnhof – bei Abfahrt 8.36 Uhr wäre Ankunft dort dann 9.10 Uhr.

„Route 3 Tannhausen“ sieht rund 16 Haltestellen vor. Vom Bahnhof geht es über die Booser Straße nach Tannhausen und Haslach, Unterrauhen, Wallenreute, Tannweiler, Einkaufszentrum Alte Kiesgrube, Rugetsweiler, Edeka, Norma, Friedhof, Hauptstraße und Schlossplatz zurück zum Bahnhof. Bei Abfahrt am Bahnhof um 9.10 Uhr, wäre der Bus um 9.35 Uhr zurück.

Nach etwas Pause startet der Bus dort um 10 Uhr zur zweiten Runde und fährt in oben genannter Reihenfolge wieder die Routen1, 2 und 3 ab. Dreh- und Angelpunkt ist der Bahnhof. Da die Routen nahtlos aneinander anschließen, könnten sie überlappend genutzt werden.