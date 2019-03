Bürgerbus befördert 1000. Fahrgast

Der Bürgerbus hat seinen 1000. Fahrgast begrüßt. Wie Bürgerbusverein und Stadt nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, fuhr Wilhelm Weber als Jubiläumsfahrgast bereits am 14. März mit.

Weber wohnt in Zollenreute-Esbach und fährt laut Mitteilung regelmäßig mit dem Bürgerbus. Zukünftig kann er mit der Monatskarte, die der Verkehrsverbund Bodo als Geschenk für den Jubiläumsfahrer zur Verfügung stellt, das gesamte Verbundgebiet mit Bus und Bahn erkunden. Auch Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth überreichte ein Geschenk, einen Gutschein zum Kaffeeklatsch mit Gräfin Paula im Schloss.

Die beiden Fahrgäste vor und nach dem 1000. erhielten ebenfalls ein kleines Geschenk. Jürgen Haller fuhr als 999. Fahrgast aus Münchenreute und Jürgen Hauser als 1001. Fahrgast aus Tannhausen mit. „So wollte es der Zufall, dass alle drei Aulendorfer Teilorte in dieser Runde vertreten sind. Dies zeigt auch, dass der Bürgerbus für die Anbindung der Teilorte an die Kernstadt eine wichtige Funktion erfüllt“, schreiben Bürgerbus und Verein in ihrer Pressemitteilung. Egal ob zum Einkaufen, Arztbesuch, ein Treffen mit Bekannten oder auch für die Weiterfahrt mit der Bahn, da jede Route am Bahnhof beginnt und endet: die ehrenamtlichen Fahrer des Bürgerbusses würden sich auf alle Fahrgäste freuen.

Der barrierefreie Bus ist seit dem 26. November des vergangenen Jahres unterwegs und kann auch Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle befördern. Er fährt täglich von Montag- bis Freitagvormittag im ergänzenden Linienverkehr in und um Aulendorf, an Donnerstagen auch am Nachmittag. Im Schnitt befördere der Bürgerbus etwas mehr als 50 Fahrgäste je Woche, was auch den Bedarf widerspiegele.

Offensichtlich noch nicht abschließend geklärt ist, wo der Bürgerbus, wenn er nicht gerade über Aulendorfs Straßen rollt, künftig geparkt wird. Der Bürgerbusverein sucht via Annonce derzeit noch immer nach einer Garage.