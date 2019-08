Axel Müller auf Tour

Der Bundestagsabgeordnete Axel Müller kommt am Freitag, 9. August, nach Aulendorf, Blönried, Tannhausen und Zollenreute.

Der CDU-Politiker will mit Bürgern ins Gespräch kommen und deren Anliegen besprechen. Sein mobiles Wahlkreisbüro macht Station von 11 bis 11.30 Uhr in Zollenreute in der Dorfmitte beim Feuerwehrhaus/Dorfgemeinschaftshaus (Imterstraße 46), von 11.45 bis 12.15 Uhr in Tannhausen vor dem Dorfgemeinschaftshaus (Tannhauser Straße 34), von 12.30 bis 13.30 Uhr in Aulendorf auf dem Parkplatz gegenüber des Schlosses („Schlossplatz“) und von 15.30 bis 16.15 Uhr in Blönried auf dem Parkplatz des Sportheims (Wolpertswender Straße).