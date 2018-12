Autos stoßen auf K 8034 zusammen

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der K 8034 ereignet hat.

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer befuhr laut Polizei die Kreisstraße von Michelwinnaden kommend in Richtung Haslach. Weil ein 47-jähriger VW-Fahrer vor ihm langsamer fuhr, zog er nach links und setzte zum Überholen an. In diesem Moment bog der vor ihm fahrende 47-Jährige ebenfalls nach links in einen dortigen Waldweg ab. Die Fahrzeuge kollidierten. Nach Angaben des VW-Fahrers habe dieser an der Einmündung zum Waldweg geblinkt, der 25-Jährige bestreitet dies jedoch.