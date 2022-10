Autorinnen geben persönlichen Einblick in das Leben von Migrantinnen

Einen sehr persönlichen Einblick in das Leben von Migrantinnen in Deutschland bieten die zwei Autorinnen Melisa Manrique und Manik Chander in ihrem Buch „Mama Superstar“. Sie erzählen darin die Erinnerungen von Töchtern an ihre Mütter, die von überall auf der Welt nach Deutschland gekommen sind und hier dann als „Migrant Mamas“ ihre Kinder in einem fremden Land großgezogen haben.

Am vergangenen Samstag haben die beiden Autorinnen im Katholischen Gemeindehaus St. Martin in Aulendorf aus ihrem Buch vorgelesen. Die Integrationsbeauftragte Cornelia Glaser freute sich, dass sie um 17 Uhr ein rundes Dutzend Gäste begrüßen durfte und meinte: „Integration findet in kleinen Schritten über Begegnungen statt. Diese Lesung führt uns zusammen und soll uns miteinander ins Gespräch bringen.“ Die Veranstaltung fand im Rahmen der Interkulturellen Woche statt.

Die beiden Autorinnen stellten sich dem Publikum vor: Melisa Manrique wurde 1986 in Lima geboren. In den 90er Jahren zogen ihre Eltern nach Italien, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Manik Chander ist 1987 als Kind indischer Eltern in der Nähe von Frankfurt geboren worden.

So entstand die Idee zu dem Buch

Die beiden Frauen haben sich als Studentinnen während eines Auslandssemesters in Indien kennengelernt, wo auch die Idee für das 2019 erschienene Buch „Mama Superstar“ entstanden ist. Sie erzählten, wie sie bei diesem Auslandsaufenthalt gefordert gewesen seien, obwohl alles bestens organisiert gewesen sei. Da hätten beide ein starkes Bewusstsein dafür bekommen, welche Herausforderungen es für ihre Mütter in einem fremden Land gegeben haben musste.

„Jede Mama ist eine Heldin“

Beide Frauen kannten das Gefühl aus ihren eigenen Kindertagen, möglichst angepasst an die deutsche Kultur sein zu wollen und den Gedanken an die Herkunft der Eltern aus dem Alltag zu verbannen. Erst später wurden sie dankbar für den Schatz, mehrere Kulturen in sich zu vereinen. Das Buch richtet sich daher vor allem an Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es soll die junge Generation stolz machen und den Mut, die Ausdauer, die Kraft und Kreativität der „Migrant Mamas“ feiern. „Jede Mama ist eine Heldin“, lautete das Fazit der Autorinnen.

Vorgelesen wurden zwei Geschichten aus dem Buch, das insgesamt elf Geschichten erzählt. Die erste Geschichte war die von Julia über ihre Mama Patricia. Eine mexikanische Studentin, die in Stuttgart ihre große Liebe findet und versucht, sich möglichst gut zu integrieren. Das Ehepaar entscheidet sich dafür, die Kinder zweisprachig zu erziehen. Als jedoch die kleine Julia in den Kindergarten kommt, möchte sie nicht mehr Spanisch mit der Mama sprechen. Und diese gibt nach. Jahre später bereut die Tochter, dass sie nicht mehr von der mexikanischen Kultur ihrer Mutter weiß.

Die zweite Geschichte erzählt das Schicksal von Mama Alma aus Kasachstan. Deren Tochter Dina erinnert sich daran, dass ihre Mutter sagte: „Menschen können wie Leuchttürme in stürmischer See sein. Migrieren ist wie ein Sprung ins wilde Meer – mit geschlossenen Augen.“

Man erfährt viel über die Mütter, aber auch die Töchter

In diesen Geschichten über Mütter erfahren die Leser auch sehr viel über deren Töchter. Denn es sind ihre Erinnerungen, die Melisa Manrique und Manik Chander aufgeschrieben haben. Sehr schade, dass das Konzept des Buches jede einzelne Geschichte auf eine Seite reduziert.

Über manches Schicksal hätte man sicher gern mehr erfahren und weitere Perspektiven auf das Geschehen wären spannend gewesen. Am Ende der fünf Mama-Geschichten erklärt jede Tochter mit einem knappen Statement, warum ihre Mama ein Superstar ist. Darauf folgt ein persönlicher Ratschlag an die nächste Generation mit Migrationshintergrund.

Der Abschluss jedes Kapitels ist ein Kochrezept. „Mama Superstar“ bietet also kulturelle Vielfalt zum Schmökern, Schmunzeln und Schmecken.