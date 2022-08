Autogrammstunden mit Ralf Schumacher am Carthago-Messestand

Wer schon immer mal ein Autogramm des Formel-1-Rennfahrers Ralf Schumacher haben wollte, hat am Mittwoch, 31. August, in Düsseldorf die Gelegenheit dazu.

Wie der Aulendorfer Reisemobilhersteller Carthago mitteilt, gibt es am Messestand von Carthago in Halle 16 auf dem Caravan Salon die Gelegenheit, sich mit dem ehemaligen Rennfahrer auszutauschen: zunächst ab 9 Uhr bei einem gemeinsamen VIP-Frühstück, später von 11 Uhr bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 15 Uhr im Rahmen von Autogrammstunden am Stand.

Nach Messeschluss nimmt Ralf Schumacher außerdem am Teamabend mit den Handelspartnern von Carthago und der Schwestermarke Malibu teil.

Mit 180 Rennen in der Formel 1 und sechs Grand-Prix-Siegen gehört Schumacher zu den erfolgreichsten deutschen Formel-1-Fahrern. Er begleitet seinen Sohn David in dieser Saison in einem Carthago chic c-line I 5.9 XL zu den Rennen der DTM. Am 31. August ist er während des Caravan Salons am Carthago-Stand zu Gast.