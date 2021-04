Autofahrt endet im Gestrüpp

Eine Autofahrerin ist am Sonntag auf dem Aulendorfer Schloßplatz über mehrere Betonpfosten gefahren und kam schließlich in einem Gestrüpp zum Stehen. Wie die polizei berichtet, meldete eine Zeugin den Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Fahrerin zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Sie konnte von den Polizisten jedoch in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Ein Alkoholtest bei der 24-Jährigen scheiterte wegen ihrer starken Alkoholisierung. Sie musste die Beamten in der Folge in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der jungen Frau und untersagten ihr die Weiterfahrt. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung ist die Folge. Um das beschädigte Auto kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.