Autofahrerin übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Bei einem Unfall an der Einmündung des Pfarrhausgässle in die Schussenrieder Straße in Aulendorf ist am Montag ein Radfahrer verletzt worden.

Laut Pressemitteilung der Polizei bog die 81-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr aus dem Pfarrhausgässle nach links in die Schussenrieder Straße ab. Dabei hat sie einen aus Richtung Bad Schussenried kommenden Rennradfahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.

Der 59-jährige Sportler stürzte und verletzte sich so schwer, dass die Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro.