Autofahrerin fährt betrunken

Mit rund 1,7 Promille Atemalkoholkonzentration hat eine 44-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der Steinstraße in Aulendorf einen Verkehrsunfall verursacht. Das teilt die Polizei mit. Die Frau befuhr die Steinstraße in Richtung Blönried, als sie zu weit in die Fahrbahnmitte geriet und hierbei mit ihrem Fahrzeug den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw einer 62-Jährigen streifte. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie nach dem positiv verlaufenden Atemalkoholtest mit ihr in ein Krankenhaus fuhren und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten.