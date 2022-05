Autofahrer übersieht Kinder auf Fahrrad

Zwei Kinder, die mit ihren Fahrrädern vom Buchenweg in den Einmündungsbereich eingefahren sind, hat ein Autofahrer am Samstag gegen 18.15 in der Bruckstraße übersehen. Während das erste Kind noch vor dem Mercedes vorbeifahren konnte, streifte der 62-jährige Autofahrer das zweite Kind mit Schrittgeschwindigkeit leicht. Der 9-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden zu, an dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beide Kinder wurden nach dem Unfall in die Obhut ihrer Eltern übergeben.