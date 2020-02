Beim Anfahren vom Fahrbahnrand hat ein 37-jähriger Autofahrer am frühen Donnerstagabend in der Safranmoosstraße in Aulendorf nicht aufgepasst und deswegen einen VW Golf übersehen. Polizeiangaben zufolge entstand beim seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge ein Schaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Verletzt wurde niemand, beide Autos blieben fahrbereit.