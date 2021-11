Auto zerkratzt

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro am Audi eines 34-Jährigen verursachte ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 21 Uhr und 22.45 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Der Geschädigte hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Waldseer Straße abgestellt und musste, nachdem er nach zirka eineinhalb Stunden zurückkehrte, feststellen, dass jemand die ganze rechte Seite seines Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0751 / 80 36 666 zu melden.