Auto streift Radfahrer: Polizei sucht Zeugen

Ein 78-jähriger Radfahrer wurde am Montag gegen 4.45 Uhr leicht verletzt, als er auf der Mochenwanger Straße in Aulendorf in Richtung Zollenreute unterwegs war. Ein laut Polizeibericht bislang unbekannter Autofahrer streifte den Fahrradfahrer beim Überholen mit dem rechten Außenspiegel am Arm. Der Unbekannte fuhr unbeirrt weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 8036666 mitzuteilen.