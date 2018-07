Ein Auto und ein Motorradfahrer sind am Sonntag gegen 15 Uhr an der Einmündung Kornhaus-/Zollernreuter Straße in Aulendorf zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Der 62-jährige Autofahrer wollte nach links in die Kornhausstraße abbiegen, missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden 18-Jährigen und prallte gegen dessen Motorrad. Sachschaden beträgt ungefähr 1500 Euro.