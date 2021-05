Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 20.30 Uhr und 21.50 Uhr in der Hermann-von-Vicari-Straße in Aulendorf die Heckklappe eines Autos mit Tritten beschädigt.

Der Sachschaden kann laut Pressemitteilung der Polizei noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.