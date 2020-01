Auto kracht gegen Straßenlampe

Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend beim Einbiegen von der Schwarzhausstraße in die Allewindenstraße in Aulendorf gegen den Mast einer Straßenlaterne geprallt.

Wie die Polizei mitteilt, bog die 55-Jährige mit ihrem Chrysler gegen 20 Uhr von der Schwarzhausstraße nach links in die Allewindenstraße ab, verlor dabei die Kontrolle über ihren Geländewagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte wuchtig gegen den Mast der Straßenbeleuchtung, der dadurch umfiel. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Den Schaden an der Straßenbeleuchtung schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.