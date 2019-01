Auto gestreift und geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein Unbekannter am Dienstag gegen 15 Uhr in der Zeppelinstraße begangen hat. Der Unbekannte war vermutlich von der Hermann-von-Vicari-Straße kommend in die Zeppelinstraße abgebogen und hatte hierbei einen etwa zehn Meter von der Kreuzung entfernt, in Höhe des Gebäudes Zeppelinstraße 37 die linke Seite eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Dacia Lodgy gestreift. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 4000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170.