AUT tagt zur Poststraße

Um das Thema Park&Ride in Aulendorf, den Radweg Aulendorf-Otterswang und die Sanierung der Poststraße wird unter anderem bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Umwelt und Technik (AUT) am kommenden Mittwoch, 12. Dezember, ab 18 Uhr gehen. Die Ausschussmitglieder kommen im kleinen Sitzungssaal zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zudem Vorberatungen zu den Wasser- und Abwassergebühren 2019, die Motivauswahl für den Vogelschutz der Fahrgastüberdachung am Busbahnhof sowie diverse Baugesuche, etwa zur Umnutzung des ehemaligen Blönrieder Rathauses in ein Wohnhaus. Beschäftigen wird sich der Rat außerdem mit der Wasserleitungserneuerung im Schulgässle zwischen Hauptstraße und Eckstaße.