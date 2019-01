AUT tagt am Mittwoch

Der Ausschuss für Umwelt und Technik kommt am Mittwoch, 23. Januar, ab 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im kleinen Sitzungssaal zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Baugesuche, etwa zu Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber im Lehmgruben- und im Spitalweg, der Neubau des Umkleidetrakts am Steegersee – hier stehen die Sanitärarbeiten zur Vergabe an, und die Sanierung des Mühlbachs im Bereich Bachstraße/Gerbergasse – auch hier geht es um die Vergabe von Ingenieurleistungen. Darüberhinaus berät der Ausschuss die Wirtschaftspläne 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke sowie des Eigenbetriebs Betriebswerke vor.