AUT schafft Stufenmodell beim Winterdienst ab

Immer wieder wird die schlechte Räumung der städtischen Parkplätze in Aulendorf bemängelt, weshalb sich der Ausschuss für Umwelt und Technik bei seiner Sitzung am Mittwoch erneut mit der Thematik beschäftigt hat.

Die Ausschusssmitglieder befassten sich vor allem mit der Frage, ob alle Parkflächen gleichgestellt werden oder die Einteilung in Stufen sogar komplett entfallen soll. Mit der Einrichtung des eingeschränkten Winterdienstes im Jahr 2010 wurde in puncto Räumarbeiten die Kategorisierung nach Stufen eingeführt. Stufe eins bedeutet dabei, dass bis 7 Uhr geräumt sein muss, Prioritätsstufe zwei folgt dann im Anschluss. Vor allem die Räumung am Lanzparkplatz, Schloßplatz, der Längsparkplätze in der Hauptstraße und der Lehrerparkplatz am Schulzentrum sorgte häufig für Beschwerden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Bisher war der Lehrerparkplatz am Schulzentrum mit Stufe eins oder zwei klassifiziert, Lanzparkplatz und Schloßplatz mit Stufe zwei. Mit der Gleichstellung aller Parkflächen wären diese damit alle in die Stufe eins gerutscht und eine Räumung bis 7 Uhr festgelegt. Bei dieser Variante müssten die Einsatzleiter vom Bauhof intern festlegen, wann welche Parkflächen geräumt werden müssen.

Die Längsparkplätze in der Hauptstraße waren bisher nicht explizit im Plan des Winterdienstes aufgenommen, da sie wegen der Dauerbelegung schwierig zu räumen sind und außerdem der Platz fehlt, um den Schnee zu lagern, erklärte Günther Blaser vom städtischen Bauamt im SZ-Gespräch.

Räumzeiten als Richtlinie

Als Alternativlösung zur gleichgestellten Priorisierung schlug die Verwaltung in der Sitzung vor, das Stufenmodell abzuschaffen und die Bereiche je nach Nutzung in einem möglichst autofreien Zeitfenster zu räumen. Dazu wurde eine Tabelle mit möglichen Räumzeiten erstellt, die als Richtlinie dienen soll. Damit soll der Lanzparkplatz bis 7 Uhr geräumt werden, der Schloßplatz bis 5 Uhr, die Längsparkplätze in der Hauptstraße bis 5 Uhr und der Lehrerparkplatz am Schulzentrum bis 6.30 Uhr. Ab welcher Schneemenge geräumt wird, liegt im Ermessen der Einsatzleitung in Abstimmung mit dem Bauamt.

Der Schloßplatz und die Parkflächen in der Hauptstraße werden dabei vorrangig behandelt. Der AUT folgte der Beschlussempfehlung der Verwaltung einstimmig.

„Das macht auch Sinn, die Parkplätze nach Nutzung zu räumen“, so Blaser. Der Schnee auf dem Lanzparkplatz soll auf freie Flächen geräumt werden. „Dann gehen halt vielleicht ein paar Parkplätze verloren“, so Blaser. In Kauf genommen werden muss außerdem, dass die Kiesfläche durch die Räumarbeiten beschädigt wird. „Es kann durchaus passieren, dass man mit der Schaufel zu weit nach unten kommt und wir die Fläche im Frühjahr wieder instandsetzen müssen.“ Auf den Längsparkbuchten in der Hauptstraße verkürzen sich die einzelnen Buchten dann je nach Schneemenge vielleicht etwas.

Wie und von wem die jeweiligen Räumarbeiten übernommen werden, müsse jetzt noch in Abstimmung mit dem Bauhof und den zwei Firmen abgeklärt werden, sagte Blaser.