AUT berät über Kindergarten und Fahrradgipfel

Mit dem Neubau des fünfgruppigen Kindergartens in der Schützenhausstraße befasst sich der Ausschusses für Umwelt und Technik des Aulendorfer Gemeinderats am kommenden Mittwoch, 18. November, in einer öffentlichen Sitzung im Ratssaal im Schloss. Beginn ist um 18 Uhr.

Zunächst stehen indes diverse andere Baugesuche auf der Tagesordnung. Etwa der Antrag auf Nutzungsänderung von Büroräumen zu einem Fitness-Studio in der Straße Alte Kiesgrube oder eine Bauvoranfrage für ein Wohnhaus in Münchenreute.

Darüber hinaus geht es um die weitere Vorgehensweise und Maßnahmen des Aulendorfer Fahrradgipfels, der Energiebericht für 2019 wird vorgestellt sowie die Jahresabschlüsse 2019 der städtischen Eigenbetriebe „Betriebswerke Aulendorf“ und „Stadtwerke Aulendorf“ werden vorberaten.