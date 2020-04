AUT berät am Mittwoch über Baugesuche

Der Ausschusses für Umwelt und Technik der Stadt Aulendorf kommt am Mittwoch, 29. April, um 18 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung im Ratssaal

zusammen. Auf der Tagesordnung stehen ausschließlich Baugesuche, darunter beispielsweise solche zu Einfamilienhäusern in Tafelesch sowie ein Antrag auf Ausnahme der Veränderungssperre in der Innenstadt; ein Bauherr will eine Solaranlage auf sein Dach bauen. Auch ein Wohnhaus will ein andere Bauherr sanieren und sechs Wohnungen in eine bestehende Arztpraxis einbauen. Und in der Safranmoosstraße will eine Bauherrschaft ihr Gartenhaus zum Gästehaus umbauen.