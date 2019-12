AUT befasst sich mit Wassergebühren

Der Ausschuss für Umwelt und Technik kommt am Mittwoch, 11. Dezember, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im kleinen Sitzungssaal im Schloss zusammen. Auf der Tagesordnung stehen einige Baugesuche, darunter die Nutzungsänderung eines Geschäftsgebäudes in ein Wohnhaus mit elf Wohnungen in der Zollenreuter Straße sowie der Neubau einer Maschinenhalle und Errichtung einer Allzweckhalle in Steinenbach.

Vorberaten werden die Ausschussmitglieder zudem den Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Aulendorf sowie die Kalkulationen der Wasser- und der Abwassergebühren für das Jahr 2020. Auch der Kauf eines neuen Pritschenwagens für den Betriebshof ist Thema. Der bisherige Renault-Doppelkabiner mit Planenaufbau steht seit November mit einem Getriebeschaden. Reparieren lohnt sich laut Verwaltung bei dem 19 Jahre alten Fahrzeug nicht mehr. Ein E-Fahrzeug komme nicht in Frage, in der nötigen Größe gebe es noch keine auf dem Markt. Der Gemeinderat hat der Ersatzbeschaffung grundsätzlich zugestimmt, nun geht es um das genaue Modell. Rund 30 000 Euro wird das neue Fahrzeug voraussichtlich kosten.