Ausverkauftes Haus bei der Premiere von „Die Schöne und das Biest“

Zur Premiere von „Die Schöne und das Biest“ war die Kulturhalle des Studienkollegs St. Johann in Blönried am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Regisseur Pierre Groll hat das französische Familienmärchen von Jeanne Marie Leprince de Beaumont in eine kurzweilige und turbulente Theaterfassung für das Theater Blönried umgeschrieben.

Alle Blicke wenden sich nach hinten, als Erzählerin Julia Seeger durch das Dunkel schreitet und mit dem traditionellen „Es war einmal“ auf sich aufmerksam macht. Derweil gibt der Bühnenvorhang den Blick auf einen imposanten Ballsaal frei, was von den Zuschauern mit anerkennenden „Oh‘s“ quittiert wird. Am Klavier sitzt ein junger Prinz, gespielt von Simon Haase, der auf Anweisung der Musiklehrerin namens Fagotte üben soll. Er boykottiert die musikalischen Fingerübungen ebenso wie den Lateinunterricht bei Hoflehrer Lumière. Der Prinz kann und will sich „den alten Schrott einfach nicht merken“, geschweige denn bei Kammerdienerin Plumeau Tanzschritte lernen. Bei einigen Eltern schleicht sich ein Lächeln aufs Gesicht, ob dieser nicht gänzlich unbekannten Null-Bock-Einstellung. Die Haltung des Prinzen verändert sich indes sofort, als Hofmarschall Maréchal mit köstlichem französischen Akzent den Besuch der Prinzessin von Genua ankündigt und ein Fest geplant wird.

So kommt es zum Wechsel des Bühnenbildes in die Schlossküche, wo die kleinen Küchengehilfen Chefköchin Casserole beinahe in den Wahnsinn treiben. Jeder Charakter ist herrlich überspitzt, etwa die zwanghaft zählende Assiètte oder die schlaftrunkene Cuillère. Das Fest wird zur Katastrophe und endet mit einem gewaltigen Gewitter, währenddessen eine Fee den überheblichen Prinzen in ein Biest verwandelt und mitsamt seinem Hofstaat verflucht. Der Abgang der Fee ist eine technische Meisterleistung, entschwindet diese doch durch eine Öffnung im Bühnenboden. Mittels eines Hebekrans inklusive aufwändiger Seilkonstruktion unter der Bühne, wie die Techniker der SZ verraten.

Sprechende Bratpfannen

Um den Fluch zu lösen, muss das Biest die Liebe einer Frau gewinnen. So kommt Belle, eine eitle, verwöhnte Jugendliche aus einer verarmten Kaufmannsfamilie, dargestellt von Laura Marcadas, ins Spiel. Belle sucht das verwunschene Schloss, von dem ihr Vater erzählt hatte, und trifft dort auf den verzauberten Hofstaat in Form einer sprechenden Standuhr, eines wandelnden Kleiderschrankes und eines Kronleuchters. In der Küche werkeln sprechende Bratpfannen, Teller, Tassen und Besteckteile. Alle sind äußerst bemüht um Belle, wollen sie diese doch dazu bringen, sich in das Biest zu verlieben. Im Ballsaal findet dann tatsächlich eine zarte Annäherung zwischen den beiden statt, erstaunlicherweise beim zuvor so verhassten Klavierspiel. Alles scheint perfekt, doch dann bekommt Belle Heimweh, und das Biest lässt sie zum Entsetzen des Hofstaates frei. Die turbulente Handlung mit guten schauspielerischen Leistungen, zauberhaften Kostümen, professioneller Technik, wechselnden Bühnenbildern und nicht zu vergessen der musikalischen Pianobegleitung begeistern das Publikum, das nicht mit verdientem Szenenapplaus spart und die 27-köpfige Theatergruppe (von Klasse 7 bis 12) samt Regieteam und Helfern mit tosendem Schlussbeifall belohnt.