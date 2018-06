Ausflugstipps im Juni rund um Aulendorf

Räubergeschichten mit Max Elsässer, Torfbahnfahrten oder Schlosserlebnistag in Aulendorf sowie Wander- und Spazierwege durch entspannte Riedlandschaften stehen im Juni entlang der beiden Freizeitstrecken Räuberbahn und Moorbahn auf dem Plan. An allen Sonn- und Feiertagen ist der Freizeitzug noch bis Mitte Oktober unterwegs.

Wie der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) mitteilt, geht es bei einer gemütlicher Fahrt auf einst stillgelegten Schienenstrecken durch oberschwäbische Naturlandschaften. Die Freizeitzüge auf der Räuberbahn (Aulendorf – Pfullendorf) und Moorbahn (Aulendorf – Bad Wurzach) bieten Erlebnisse an. Beispielsweise zum Schlosserlebnistag samt Kostümführung in Aulendorf am 17. Juni. Hierbei lädt Gräfin Paula um 15 Uhr zum Kaffee in den Marmorsaal im Aulendorfer Schloss ein. Für Abkühlung könnte ein Besuch im Naturbad Steegersee sorgen. Schlossführungen werden darüber hinaus am 10., 17. und 25. Juni angeboten.

Kultur und Entspannung können die Mitfahrer in Bad Waldsee finden. Die Veranstalter weisen auf einen Spaziergang um dem Stadtsee hin. Des Weiteren würden in Bad Waldsee viele Restaurants und Cafés zum Verweilen einladen: Als Tipp für Musikfans wird das Frühschoppenkonzert am 10. Juni mit der Stadtkapelle in der Stadthalle angegeben.

Auch fürs baden, wandern und radeln gibt Bodo Hinweise aus: So sei das Freibad am Altshauser Weiher besonders für Familien empfehlenswert. Am 17. Juni warte hier zudem eine besondere Veranstaltung auf: eine Badewannenregatta samt Vorstellung der DLRG. Für aktive Erholung biete sich außerdem das Pfrunger-Burgweiler Ried an. Ab dem Haltepunkt Burgweiler lasse sich diese Naturlandschaft gut erkunden. Höhepunkt stelle das Grenzsteinmuseum sowie der Bannwaldturm mit seiner Aussichtsplattform auf einer Höhe von rund 38 Metern dar.