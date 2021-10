Ausfahrt in den goldenen Oktober

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder samstags 14 Uhr Abfahrt am Bahnhof treffen sich die Mountainbiker der SG Aulendorf zu einer gemeinsamen Ausfahrt. Dieses Mal mit 11 Radlern, darunter 3 Frauen, ging es nach Bad Schussenried am Bikepark vorbei nach Oberer Schorren und Roppertsweiler am Bahngleis entlang zum Schussenursprung. Nach einer kurzen Schiebepassage den Abhang hoch folgten wir dem Weg Richtung Aichbühl und weiter zum Skulpturenfeld bei Oggelshausen. Auf einem Moorpfad nach Sattenbeuren passierten wir das Torfwerk. Hier fühlt man sich wie in Afrika, wenn man die Kamelherden betrachtet. Nach Sattenbeuren ging es zurück nach Bad Schussenried und über Roggensee und Hohkreuz heim nach Aulendorf: 37 km in 2 Stunden. Zum Abschluss im „Irreal“ wurde die Fahrt mit Haselnussschnaps begossen. Foto: Werner Schenk