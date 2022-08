Ausfahrt des Kneippverein Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Sommerprogramms des Kneippvereins Aulendorf besuchte bei schönstem Sommerwetter eine Gruppe des Vereins zusammen mit Teilnehmern der Kneippvereine aus Altshausen, Bad Saulgau, Bad Waldsee, Biberach und Ulm die Firma WALA/Dr. Hauschka in Bad Boll. Im Bus wurden erste Kontakte zu den Mitgliedern der mitreisenden Kneippvereine geknüpft.

In einem Vortrag wurde über die Gründung der Firma und die Erstellung der Naturheilmittel und Naturkosmetika referiert. Ein Alleinstellungsmerkmal im Bereiche der Naturheilmittel ist im Besonderen, dass für die Produktherstellung kein Alkohol, sondern Wasser verwendet wird. Im Anschluss an den Vortrag ging es zu einer Führung in den Naturheilkräutergarten. Auf Grund der Hitze wurden die Regenschirme kurzerhand zu Sonnenschirmen umfunktioniert. Die Vielfalt des biologisch naturnah gepflegten Gartens imponierte sehr. Die Mitarbeiterinnen der Firma erklärten jedes Pflänzchen und deren Eigenschaften für die Heilkunde. Es überraschte bei dem Engagement auch nicht, dass die Mitarbeiter der Firma aus Verwaltung und Produktion auch bei der Pflege des Gartens und beim Schnecken Sammeln helfen. Saurer Klee, Brutblatt, Zaubernuss, Schlangenkaktus mit der Königin der Nacht, die gerade am verblühen war, sind nur einige Pflanzen, die besprochen wurden. Abgerundet wurde das Ganze durch Kaffee und Kuchen, bevor es mit Franitza Busreisen wieder zurück nach Oberschwaben ging.