Aulendorfs Tischtennisspielerinnen siegen ersatzgeschwächt

Ersatzgeschwächt haben die Tischtennisspielerinnen der SG Aulendorf in der Landesliga auswärts einen überzeugenden Sieg gefeiert. Eine Woche zuvor hatte es auswärts einen Punkt gegeben. Dagegen verloren die SGA-Spieler in der Landesliga beide Partien des Spieltags.

Frauen-Landesliga: SV Pfahlheim – SG Aulendorf 3:8. – Aufgrund des längeren Ausfalls von Vanessa Klaiber trat Aulendorf erneut mit Ersatz an. Dennoch gingen beide Doppel an die SGA. Natalie Blaser unterlag im Einzel der starken Nummer 1, Anja Egeler gewann dagegen, was zum 3:1 führte. Die Führung wurde durch Siege von Rebecca Kowal und Nadine Blaser auf 5:1 ausgebaut. Im weiteren Verlauf unterlagen nur noch Anja Egeler gegen die Nummer 1 und Nadine Blaser gegen die Nummer 3. Insgesamt überzeugten die Aulendorferinnen, wodurch sie mit 8:3 gegen die sehr erfahrenen Pfahlheimerinnen gewannen. SGA: Anja Egeler (2), Natalie Blaser (1), Nadine Blaser (1) und Rebecca Kowal (2).

Landesliga: SC Staig II – SG Aulendorf 9:6. – Gegen Staig II, das in starker Aufstellung antrat, kämpfte sich Aulendorf nach einem 2:6 ins Spiel zurück. Beim Stand von 6:7 war das Spiel wieder völlig offen. Letztendlich erwiesen sich die Gastgeber allerdings als zu stark und entschieden das Spiel mit 9:6 für sich. SGA: Lukas Müller, Nico Arnegger (1), Florian Henne (2), Jannick Schmid (1), Manuel Mayer (1) und Daniel Jurow.

Landesliga: SC Staig III – SG Aulendorf 9:7. – Anschließend erwischte Aulendorf gegen Staig III den besseren Start. Von Beginn an lag die SGA laut Mitteilung in Front und hatte das Spiel bis zum 7:5 unter Kontrolle. Durch drei knappe Fünfsatzniederlagen geriet Aulendorf aber ins Hintertreffen und verlor dann auch das Schlussdoppel. Jetzt heißt es, den Blick nach vorne zu richten. SGA: Lukas Müller, Nico Arnegger (2), Florian Henne (2), Jannick Schmid, Manuel Mayer und Paolo Petrino (1).

Frauen-Landesliga: TV Langenau – SG Aulendorf 7:7. – Bereits eine Woche vor dem Sieg in Pfahlheim musste die SGA ohne die Nummer 1 Vanessa Klaiber nach Langenau fahren. Die beiden hart umkämpften Doppel gingen an Langenau, Natalie Blaser und Anja Egeler glichen im Einzel aber aus. Rebecca Kowal verlor knapp, während Nadine Blaser gewann. In der zweiten Einzelrunde unterlag Anja Egeler der gegnerischen Nummer 1 knapp, Natalie Blaser glich zum 4:4 aus. Es ging hin und her: Kowal punktete, Nadine Blaser verlor, Egeler gewann, Nadine Blaser verlor erneut. Natalie Blaser sorgte mit einem Fünfsatzsieg für das 7:6, doch Kowal unterlag der starken Nummer 2. SGA: Anja Egeler (2), Natalie Blaser (3), Nadine Blaser (1) und Rebecca Kowal (1).

Bezirksklasse: TG Bad Waldsee – SG Aulendorf III 9:3. – Eine klare Niederlage musste die ersatzgeschwächte dritte Mannschaft der SGA im Derby gegen Bad Waldsee einstecken. Obwohl Aulendorf gut aus den Doppeln kam und durch die Siege von Weingardt/Lauber und Gebele/Bitz mit 2:1 in Führung ging, zog die SGA am Ende klar den Kürzeren, da im Einzel nur noch Jakob Gebele punktete. SGA: Jürgen Lauber, Uli Weingardt, Gerhard Gußmann, Sören Laichinger, Jakob Gebele (1) und Ralph Bitz. Auch gegen Weißenau verloren die Aulendorfer, die damit einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten.

Jungen-Landesklasse: Jungen SV Blitzenreute – SG Aulendorf II 5:5. – SGA: Janosch Merk (1), Nadine Blaser (1), Jannis Wösle (1) und Kevin Rapsch (2).