Aulendorfs Tischtennisspieler haben es in der Verbandsliga schwer

Dass die Luft in der Verbandsliga sehr dünn wird, haben die Tischtennisspieler der SG Aulendorf bei ihrem Auswärtsdoppelspieltag zu spüren bekommen. Die SGA kam mit zwei klaren Niederlagen zurück.

SV Böblingen – SG Aulendorf 9:2. – In Böblingen misslang der Start in die Doppel. Trotz Chancen auf mindestens einen Erfolg musste Aulendorf alle drei Doppel an die Gastgeber abgeben. Nach drei weiteren Niederlagen in den ersten Einzeln lag die SGA schon mit 0:6 zurück. Anschließend kam Aulendorf durch Erfolge von Florian Henne und Lukas Wahlbrink, der durch eine starke Leistung das Spitzeneinzel gewann, zu den ersten Einzelsiegen in der Verbandsliga.

VfL Herrenberg – SG Aulendorf 9:0. – Bei einem der Aufstiegsfavoriten fand die SGA im Gegensatz zum Vortag überhaupt nicht in die Partie und war gegen die souverän und geschlossen auftretenden Herrenberger nahezu chancenlos. Mit 0:9 musste Aulendorf die Heimreise antreten.