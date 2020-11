Aulendorfs Kirchen gehen in der Krise neue Wege

Auch die evangelische Thomaskirche geht virtuelle Wege und bietet in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kirchenbezirk Biberach einen digitalen Adventskalender mit dem Motto „Mein Lieblingsbrauch im Advent“ an. Vom 1. bis 24. Dezember kann man täglich ein Türchen anklicken und so einen Lieblingsbrauch im Advent kennenlernen. Die Videos laden dazu ein, den einen oder anderen Brauch selbst einmal auszuprobieren. Wann und mit welchem Brauch die Thomaskirche Aulendorf im Kalender vertreten ist, wollte Pfarrer Weag im Vorfeld nicht preisgeben. Zugang zum virtuellen Adventskalender gibt es unter https://tuerchen.com/498acbea