Aulendorfs Katholiken feiern Palmweihe

Aulendorf (cbm) - Bei strahlendem Sonnenschein haben sich am Sonntagmorgen zahlreiche Aulendorfer beim Wohnpark St. Vinzenz eingefunden, um bei der feierlichen Palmweihe dabei zu sein. Am sechsten und letzten Sonntag vor Ostern, dem Palmsonntag, endet für die Christen die österliche Fastenzeit und die Karwoche beginnt.

Viele Kinder trugen kunstvoll gestaltete Palmen, traditionell mit Buchs und bemalten Eiern geschmückt. Nach der Segnung durch Stadtpfarrer Anantham Antony, musikalisch begleitet von der Männerschola des Kirchenchors, zogen die vielen Gläubigen in einer Prozession singend und betend zur Pfarrkirche St. Martin. Mit diesem Brauch erinnern die Katholiken an den Einzug Jesu in Jerusalem. Dort sollen ihm die Menschen zum Zeichen seines Königtums mit Palmzweigen zugejubelt haben.

Im Anschluss an die Prozession feierte die Gemeinde in St. Martin ein feierliches Hochamt, das vom Shalomchor musikalisch umrahmt wurde. Nach dem Gottesdienst bekamen alle Kinder eine Palmbrezel. Die bunten Palmen stehen noch bis Mittwoch in der Pfarrkirche.