Aulendorfs Katholiken begehen Hochfest Fronleichnam

Am Morgen des Hochfestes Fronleichnam haben Aulendorfs Katholiken im Stadtpark einen festlichen Gottesdienst gefeiert. Alljährlich am 60. Tag nach Ostersonntag bezeugen katholische Christen die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Durch die Teilnahme an der Prozession bringen sie zum Ausdruck, was ihnen wichtig ist – Jesus Christus, der sich den Menschen als Brot des Lebens schenkt. Trotz der etwas unsicheren Wetterlage und der nächtlichen Gewitter waren die Verhandlungen von Stadtpfarrer Anantham Antony mit Petrus von Erfolg gekrönt und sowohl Festgottesdienst als auch das anschließende Gemeindefest konnten im Freien statt finden.

Der farbenprächtige Blumenteppich vor dem Hauptaltar war zum Motto der diesjährigen Kommunion „Gott schenkt uns sein Geheimnis“ gestaltet. Traditionell hatten ihn die Erstkommunionkinder mit ihren Eltern in den frühen Morgenstunden gelegt. In zeitgemäßen Worten erklärte Hauptzelebrant Antony in seiner Predigt, dass das Fronleichnamsfest weit mehr sei als Folklore und Tradition. „Es ist vielmehr eine Anfrage an die Christen, wer und was wichtig ist im Leben, und ob sie noch in der Spur von Jesus Christus sind.“ Die Eucharistiefeier wurde von Kirchenchor und Stadtkapelle musikalisch umrahmt.

Bei der anschließenden Prozession zur Kirche begleiteten Abordnungen von Liederkranz und Kolpingfamilie, Ministranten, Kommunionkinder und Gläubige den Baldachin, unter dem die Monstranz mit der geweihten Hostie mitgeführt wurde. Beim Altar der Schönstattfamilie hatten fleißige Hände in der Nacht mit Blüten, Sand und weiteren Materialien das kunstvolle Motiv eines Bootes im Sturm gelegt. Gleichzeitig gestaltete vor dem Altar beim Schloss eine Gruppe der Landfrauen einen beeindruckenden Teppich mit dem Motiv der Heiligen Dreifaltigkeit.

Dort endete mit dem Schlusssegen der sakrale Teil des Fronleichnamstages und ging nahtlos in das Gemeindefest beim katholischen Gemeindehaus über, wo die Stadtkapelle zum Frühschoppen aufspielte. Viele Gäste kamen beim Mittagstisch miteinander ins Gespräch, während die Kinder sich bei verschiedenen Angeboten auf dem Kindergartengelände vergnügten.