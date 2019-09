Aulendorfs Jungen starten stark als Aufsteiger

Die Tischtennisjungen der SG Aulendorf stehen nach zwei Spieltagen in der Verbandsklasse auf Platz zwei. Das ist für den Aufsteiger eine starke Platzierung. Einen Sieg gab es auch in der Landesliga für die Frauen der SGA.

Frauen-Landesliga: SG Aulendorf – RSV Ermingen 8:3. – Durch den Doppelerfolg von Vanessa Klaiber/Natalie Blaser ging die SGA mit einem 1:1 in die Einzel gegen den Aufsteiger. Anja Egeler/Nadine Blaser hatten verloren. Durch zwei klare Siege von Klaiber und Egeler ging Aulendorf mit 3:1 in Führung. Natalie Blaser gelang ein Sieg im fünften Satz. Nadine Blaser musste sich mit 0:3 geschlagen geben. Anschließend setzte wieder das vordere Paarkreuz durch zwei Siege ein Zeichen – die SGA führte mit 6:2. Natalie Blaser war auch in ihrem zweiten Spiel erfolgreich. Nadine Blaser musste erneut der Gegnerin gratulieren. Natalie Blaser stezte durch ihren dritten Sieg den Schlusspunkt. SGA: Vanessa Klaiber (2), Anja Egeler (2), Natalie Blaser (3), Nadine Blaser.

Frauen-Landesklasse: SG Aulendorf II – SV Amtzell II 1:8. – Gegen die Gäste aus Amtzell, die sich verstärkt haben und klarer Meisterschaftsanwärter sind, rechnete sich Aulendorf II keine allzu großen Chancen aus. Nach den Doppeln stand es auch bereits 0:2. Anja Henne und Cara Fluhr verloren jeweils ihre ersten Einzel, auch das hintere Paarkreuz um Ronja Armbruster und Christina Bitz verlor. Mit einem knappen Sieg im fünften Satz holte Anja Henne den Ehrenpunkt. SGA: Anja Henne (1), Cara Fluhr, Ronja Armbruster, Christina Bitz.

Jungen-Verbandsklasse: TTC Mühringen – SG Aulendorf 5:5. – Beim ersten Auswärtsspiel in der höchsten Jugendklasse trugen alle Aulendorfer zum Unentschieden bei. Nach den Doppeln lag die SGA mit 2:0 in Führung. Daniel Jurow verlor anschließend in fünf Sätzen, Paolo Petrino gewann im Entscheidungssatz. Sören Laichinger und Benedikt Schmotz hatten relativ klar das Nachsehen – der Zwischenstand lautete 3:3. Während Petrino und Schmotz verloren, sicherten Jurow und Laichinger den Aulendorfern das 5:5 und damit einen Punkt. Nach zwei Spieltagen liegt der Aufsteiger Aulendorf auf Tabellenplatz zwei.

Jungen-Landesklasse: SG Aulendorf II – SV Blitzenreute 6:2. – Sicherer Sieg für die zweite Mannschaft der SGA. Mit dem zweiten Erfolg im zweiten Spiel gegen den Mitaufsteiger setzt sich Aulendorf vorne in der Tabelle fest. Jakob Gebele, Jannosch Merk, Marvin Kösler und Jannis Wösle mussten nur zwei Einzel abgeben.

Mädchen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – TSV Illtertissen 4:6. – Knappe Niederlage für Aulendorf gegen den Favoriten Illertissen. Nach den Doppeln und der ersten Runde des vorderen Paarkreuzes stand es 2:2. Dann verloren sowohl Isabelle Thierer als auch Annika Huber im hinteren Paarkreuz. Anja Egeler verkürzte mit einer Topleistung auf 3:4. Nadine Blaser verlor in vier Sätzen, Thierer gewann in drei Sätzen und Huber unterlag zum Abschluss in vier Sätzen.