Aulendorfs erste Bürgerbusfahrerin

Etwas Spannung habe laut Pressemitteilung der Verneins „Bügerbus Aulendorf“ schon in der Luft an jenem Freitag, 11. September: Pünktlich um 8 Uhr startete Ruth Willburger den Motor des Bürgerbus Aulendorf zu ihrer ersten Route.Vorher habe sie alles überprüft: Instrumente, Bordcomputer,Ticketdrucker, Monitor, Fahrgastraum, Außendisplay.

Bürgerbusfahren ist anders

Als Profi in Sachen Busfahren sei sie mit diesen Checks längst routiniert. Habe sie doch über viele Jahre hinweg Erfahrung Fahrerin von Bussen, die dreimal so groß waren wie der Bürgerbus. 16 Jahre lang sei sie im Landkreis Konstanz im Raum Engen mit Linienbussen unterwegs gewesen und darüber hinaus mit Reisebussen in Deutschland und im europäischen Ausland .

„Trotzdem ist Bürgerbus fahren was ganz anderes“ wird Ruth Willburger nach ihren ersten Erfahrungen zitiert. Als gebürtige Aulendorferin kenne man sie und manch zuwinkender Passant in Aulendorf habe sie im Cockpit erkannt.

Auch eine persönliche Begrüßung durch einem Fahrgast habe für Überraschung gesorgt. „Hallo Frau Willburger, hab´ sie schon erwartet!, wird ein Fahrgast zitiert.

Fit halten mit Radfahren

Mit den Straßen, Wegen und Plätzen gut vertraut, wisse sie auch um die Engstellen, die Kurven und die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Darüber hinaus sei sie in verschiedenen Vereinen aktives Mitglied und halte sich so fit für ihre Aufgaben. Radfahren tue ihr gut und mache ihr viel Spaß. Als Naturfreundin sei sie viel unterwegs in und um Aulendorf. Und auch beim Kegeln in geselliger Runde gebe es viel zu lachen.

Schon beim Weißwurstfrühstück am 8. August wurde Ruth Willburger im Kreis der Fahrer herzlich willkommen geheißen, heißt es in der Mitteilung weiter. Fahrdienstleiter Franz Kahle und Vereinsvorstand Wolfgang Bartel waren sichtlich erfreut über die weibliche Verstärkung ihrer Fahrercrew.

Alles mit Ruhe, Überlegung und Vernunft, sei das Credo von Ruth Willburger.